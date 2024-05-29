【超美品】SAPEur × #FR2 コラボ Tシャツ ホワイト ロッドマン

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すーちの古着屋です♪★夏のSALEをしようと思っていますので、「この金額でなら買いたいよ〜」という方はお気軽にコメントください★☆フォロー割、リピート割も大歓迎です☆Tシャツもたくさん販売中！#すーちのブランド古着他にもたくさん気になるアイテム出品中です(⁠^⁠^⁠)○商品SAPEur×FR2サプールエフアールツーDOKOロッドマンTシャツ半袖Tシャツ○サイズ:2XLサイズ○カラー:ホワイト○生地:コットン100%○状態:未使用に近い※1日数時間しか着用していないので非常に綺麗です。畳みジワなどが出る可能性がございます。古着になりますのでご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。○サイズ着丈78.5cm身幅67cm肩幅60cm袖丈25cm平置きでの採寸になります。※素人採寸のため多少の誤差はお許し下さい。お好きな方いかがでしょうか(⁠^⁠^⁠)宜しくお願い致します。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬