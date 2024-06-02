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[大人気] ステューシー　Tシャツ　超レア　銀タグ　90s バックプリント◎
商品番号 O49950105844
商品名

[大人気] ステューシー　Tシャツ　超レア　銀タグ　90s バックプリント◎
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ：Lサイズ・肩幅57cm肩先から肩先までの直線距離のことです。・身幅55cm右脇から左脇までを結んだ線の長さのことです。・着丈71cm後ろの頂点から裾までの長さのことです。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立った傷や汚れがなく気持ち良く使用してもらえると思います。ですが中古品(古着)の為理解のある方のみ購入お願い致します。●その他、注意事項：自宅にて保管していましたのでご理解のある方のみ購入お願い致します。質問などある方はコメントお願い致します。
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