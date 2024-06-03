Calee キャリー　初期　長財布　ウォレットチェーン付き

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商品詳細
Calee初期 長財布 ウォレットチェーン付きCaleeの初期の長財布です。なかなか出回らないモデルだと思います。お探しの方よろしくお願い致します。◇CALEEロングウォレットウォレットチェーン付き◇カラー：ブラック◇サイズ(素人採寸)タテ：約10cmヨコ：約18.5cm厚さ：約2cmチェーン長さ：約34cm
http://narcologia.ru/goods/Adder362475.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture132941.html
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