ゴヤール財布　MOLIERE モリエール

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新宿伊勢丹にて購入。気に入っており、2年程使用しました。全体的にダメージはあります。画像より、ダメージが分かり易い様に出来る限り、忠実に撮りましたが、気になる点や画像追加箇所がある場合は、お気軽にコメントからお願いします。---下記、バイマの商品説明より抜粋です---モリエールウォレットは紙幣、身分証明書、カードなどの日常を過ごすために必要な物を一か所に収めた、スピーディに中身を取り出せるロングサイズのウォレットです。財布形···二つ折りカラー···グリーン素材···本革