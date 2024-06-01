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- 【sumikaグッズ8点セット】新品未開封品有
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商品詳細
sumikaグッズのセットです。①②パーカー（オリーブのみ新品未開封）③Tシャツ④ステッカーセット⑤ファイル⑥フリーマガジン⑦トートバッグ（新品未開封品）⑧ショッパー×4⚠️折りたたんで保管していたので跡が付いてます。ご了承ください。パーカー/MサイズTシャツ/Sサイズ身丈65cm／身幅49cm／袖丈19cm定価/2,500円即購入OKです◎素人保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。#sumika
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