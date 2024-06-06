ブラック RHC ニューエラ ロンハーマン キャップ 完売品

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商品詳細
ブラックです。完売商品です！RHCロンハーマンのためだけに作られた、NEWERAの定番モデルである\"9FIFTYLOWPROFILE\"をベースに別注したキャップが登場。クラウンの高さを低めに設定し、丸みを帯びたフォルムや調節可能なスナップバックを採用した、すっきりとしたフィットが特徴です。また、フロントには刺繍で施された立体感のあるRロゴが程よく主張のあるデザインです。さらに、NEWERAとのダブルネームタグに加え、RHCのピスネームが配された特別な仕様も魅力です。【本体・つば部分】ポリエステル:100%【つば裏部分】綿:100%【刺しゅう糸】ポリエステル:100%
http://narcologia.ru/goods/evaporation881624.html
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