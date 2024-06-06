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【美品】ロエベ　LOEWE 札入れ　　財布　折り財布　リピートアナグラム
商品番号 S81626335453
商品名

【美品】ロエベ　LOEWE 札入れ　　財布　折り財布　リピートアナグラム
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベ　LOEWEBIFOLDWALLET二つ折り財布　ウォレット　ロゴ　レザー　アナグラム　折財布　リピート財布を開くと見えるロゴがさりげないアクセント。日常的に使用するアイテムとして嬉しい仕様です。コンパクトなサイズで使い勝手の良いアイテムに仕上がっています。小銭入れはなく、お札やカードをコンパクトにしまうことができます。状態　中に多少のスレはございますが、まだまだ綺麗に使っていただけます。カラー　黒、ブラック購入先　質屋店舗サイズ　縦約9cm×横約11cm×マチ約2cm素材：革、レザー中古品にご理解いただける方のみご購入下さい。他にも多数出品中です。ぜひご覧下さいませ。
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