カシミア100%　マフラー　巨人　GIANTS　2000年 チャンピオン　三越

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商品詳細
巨人GIANTSが2000年に日本チャンピオンになった記念品、三越のカシミア100%のマフラーです。GIantsのロゴ入りです。松井秀喜選手が活躍し、MVPを獲った年です。Giantsファンには、思い出に残る品物と思います。●カラー：グレー、無地●素材：カシミア100%●状態：未使用●その他、注意事項：自宅納ーにて保管していましたので、MITUKOSIの箱には多少のダメージがあります。
http://narcologia.ru/goods/Stanford304173.html
http://narcologia.ru/goods/seamless792829.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect775070.html
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