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MACK TRUCKS トラッカーキャップ レッド キャップ ロープ 帽子
商品番号 B66291205237
商品名

MACK TRUCKS トラッカーキャップ レッド キャップ ロープ 帽子
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 6,392 円
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商品詳細

#MACKTRUCKS#マックトラック1980~90年代カラー/レッド80年代頃のものと見えるMACKTRUCKSのトラッカーキャップです。アメリカのトラックメーカーであるMACKTRUCKSはコアなファンが多い事で知られ、グッズ等は古着市場では高値で取引されています。こちらは定番のフロントワッペンタイプのものでは無く、ロゴとディーラー名がプリントで施された変化球タイプ。またこの時代のキャップで見かけるアジャスターがスライド式の通好みな仕様。また汗止めにはパイル地が使用されています。球数自体は定番ものより少なく、より玄人好みかと思います。ネームの褪色、パイル素材の汗染み等見えますが、全体的に年代なりのヤレはあるものの、目立つ汚れや傷等も無く、美品程度に感じます。サイズはアジャスター仕様の為、フリーサイズです。益々値段の高騰著しいこの辺りのアイテム、是非この機会にご検討下さい！マックトラックスMacktruckCloveruクローバルKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツCheetahsissybarシーシーバー
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