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パタゴニア patagonia ダックビル　キャップ　総柄　USA製　希少
商品番号 O94957338215
商品名

パタゴニア patagonia ダックビル　キャップ　総柄　USA製　希少
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今では希少な1990年代　USA製のパタゴニアダックビルキャップです。柄は総柄タペストリーで、様々なシチュエーションに合う、好配色なカラーパターンです。パタゴニアの柄物は短期間でしか作られないそうなので希少だと思われます。素材がフリースで、イヤーフラップ付なので暖かいです。サイズ：Mサイズ(アジャスター付き調節可能)使用感少なく、フリースもフカフカの良い状態ですのでお探しの方にオススメです。ユーズド品になりますので写真をご確認、ご了承の上ご購入下さい。よろしくお願い致します。
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