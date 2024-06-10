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Matin Kim vintage damage belt
商品番号 P80286267575
商品名

Matin Kim vintage damage belt
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回使用しました。韓国のTheHyundaiSeoulで購入しました。＊状態も良く汚れなどはありませんが中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···本革100%カラー···ブラックサイズ…FREE全身110.0cm　　　　　　　幅2.8cm　　　　ホール10個
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