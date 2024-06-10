Matin Kim vintage damage belt

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商品詳細
2回使用しました。韓国のTheHyundaiSeoulで購入しました。＊状態も良く汚れなどはありませんが中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···本革100%カラー···ブラックサイズ…FREE全身110.0cm 幅2.8cm ホール10個
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