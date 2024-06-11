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40sレザーキャップ
商品番号 I24349659468
商品名

40sレザーキャップ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1940年代　レザーキャップです。3年前に大阪の古着屋で購入しました。1度しか使っておりません。40sなので傷汚れはそれなりにございます。インテリアとして飾るのも雰囲気が出て良いかと思います。値下げ交渉承ります。
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