40sレザーキャップ

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商品詳細
1940年代 レザーキャップです。3年前に大阪の古着屋で購入しました。1度しか使っておりません。40sなので傷汚れはそれなりにございます。インテリアとして飾るのも雰囲気が出て良いかと思います。値下げ交渉承ります。
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http://narcologia.ru/goods/enquire428389.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral794232.html
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