40sレザーキャップ

1940年代 レザーキャップです。3年前に大阪の古着屋で購入しました。1度しか使っておりません。40sなので傷汚れはそれなりにございます。インテリアとして飾るのも雰囲気が出て良いかと思います。値下げ交渉承ります。



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