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HTCベルト　htc HOLLYWOOD ベルト　ビンテージ
商品番号 K34719502120
商品名

HTCベルト　htc HOLLYWOOD ベルト　ビンテージ
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックサイズ34使用感はありますがまだ全然使える品だと思います。中古品ですので傷あり、ヘタリありですのでご理解の上ご購入願います！購入当時は４万円弱だったと思います。
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