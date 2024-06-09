HTCベルト　htc HOLLYWOOD ベルト　ビンテージ

素材···本革カラー···ブラックサイズ34使用感はありますがまだ全然使える品だと思います。中古品ですので傷あり、ヘタリありですのでご理解の上ご購入願います！購入当時は４万円弱だったと思います。



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