Hermes エルメス ポケットチーフ

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商品詳細
【詳細】エルメスポケットチーフ【状 態】美品、ほとんど着用してません。禁煙環境にて保管。【寸法】 約42センチ× 42センチ【素 材】シルク100%【色】緑/紫【コメント】自分用に数年前に購入しましたが着る機会
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