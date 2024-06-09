ヴィトン LV Vuitton ダミエグラフィット 二つ折り財布 長財布

【商品名】ルイヴィトンLVビトンLouisVuittonダミエグラフィットポルトフォイユブラザ二つ折り長財布ウォレットメンズ男性レディース女性ユニセックス印字あり QH傷など写真ご確認くださいまだ使えると思います【商品詳細】●参考価格:96,800円●素材:PVCレザー●カラー:ブラック黒グレー●サイズ:約19×10×2㎝＊多少の誤差はお許し下さい●仕様:カードケース12、斜めポケット1、ポケット4札入れ1、コインケース1●付属品:本体のみ【推奨ポイント】●カードケース等収納が充実していて、薄型スリムでビジネスシーンに最適です#ブランドshopチルチル#モノグラム#エピ#アンプラント#三つ折り#ラウンド#折り財布



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