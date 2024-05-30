テンダーロイン　ジグザグ　TEE TシャツTENDERLOIN

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商品詳細
テンダーロイン ジグザグ TEETシャツTENDERLOINカラー WHITEサイズ X-LARGEサイズ詳細肩幅59cm身幅59cm着丈74cm袖丈22cm素人採寸になります、ご参考までによろしくお願いします。目立つ汚れや傷は無く美品になります。あくまで中古品となりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。他にも多数テンダーロインのアイテムを出品しております。ご覧いただければ幸いです！テンダーロインTENDERLOINシュプリームSupremeダブルタップスwtapsディセンダントDESENDANTネイバーフッドneighborhoodワコマリアWAKOMARIA柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
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