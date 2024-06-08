週末価格　最新ICチップ ルイヴィトン　ダミエ　長財布

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商品詳細
商品詳細ルイヴィトン/LOUISVUITTONジッピーウォレット・ヴェルティカルダミエ ジッピーウォレットネイビー チェック防犯用にICチップ隠してます。鑑定士による真贋鑑定済み。最近のルイヴィトンは、ICチップで管理されてます。正規品でございます。購入先ルイヴィトンのお店で購入。全ての商品簡易クリーニングSSS美品ランク外観美品中身美品目立つ傷汚れなし大きな汚れなどなしイニシャル薄っすら残ってます。目立ちません。この状態でのルイヴィトンは早い者勝ち柄はっきり目立つキズや汚れはありません。多少の角ダメージファスナーピカピカファスナーは問題なく動きます。カード入れ汚れなし小銭入れ目立つ汚れ無しポケット使用感なし札入れ綺麗
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