Cartier (カルティエ) レザーベルト サントス ブラック×ボルドーベルト

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【ブランド】Cartier(カルティエ)【アイテム名】レザーベルトサントスサントスをモチーフにしたバッグル【素材】カーフスキン【カラー】ブラック×ボルドー／ゴールド金具×シルバー金具【サイズ(cm)】(約)実寸サイズ全長：94cm（バックル含む）腰回り：74〜89cmバックル：W4.5cm×H3.4cm/ベルト幅：2.9cm【商品紹介】上質なレザーにカルティエ人気ライン「サントス」のバックルがあしらわれたエレガントで上品なベルト。重厚感のあるデザインが高級感漂うアイテムです。お値下げ交渉承ります。