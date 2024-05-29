富山GRNサンダーバーズ吉岡雄二監督サイン入りキャップ

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商品詳細
カラー...グリーン形...ベースボールサイズ…61cm2021年の福袋に入っていたもので、実使用はされてないと思われます。たたんで発送します。猫を飼っているので取り切れない毛の付着をご了承いただける方のみよろしくお願いします。#富山GRNサンダーバーズ#ルートインBCリーグ#BCL#BCリーグ#独立リーグ#吉岡雄二#野球キャップ
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