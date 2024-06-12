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イタリア　フェラガモの ネクタイ　犬とゴルフ
商品番号 S93364069022
商品名

イタリア　フェラガモの ネクタイ　犬とゴルフ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ドットカラー···淡い若草色のグリーンに　辛子色の犬がゴルフクラブ加えて走ってます。いずれ使おうと大事に保管してましたが退職したため手放します。茶系統でも紺色でもグレーのスーツやジャケットにも似合います。フォーマル　カジュアル　両用出来ます。お値段で相談必要なら連絡ください。よろしくお願いします。箱は完売しました。箱が無いことを了承お願いします。
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