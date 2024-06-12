イタリア　フェラガモの ネクタイ　犬とゴルフ

柄・デザイン···ドットカラー···淡い若草色のグリーンに 辛子色の犬がゴルフクラブ加えて走ってます。いずれ使おうと大事に保管してましたが退職したため手放します。茶系統でも紺色でもグレーのスーツやジャケットにも似合います。フォーマル カジュアル 両用出来ます。お値段で相談必要なら連絡ください。よろしくお願いします。箱は完売しました。箱が無いことを了承お願いします。



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