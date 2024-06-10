折りたたみ財布【Paul Smith】

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ご覧いただきありがとうございます(^^)【商品】折りたたみ財布（コインケースなし）【ブランド】PaulSmith【サイズ】折りたたみ時 8.5×10.5×1.5【カラー】ブラック【状態】試用期間も短く、とても綺麗な状態です。一部糸が出てますが、気になりません。カードは12枚入ります。お値引きはコメントにてご相談下さい(^^)その際は常識の範囲内でお願い致します。また、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承下さい。子供が使ったものに関しては細かい汚れなどある場合がございます。気持ちの良いお取引をしたいと思っておりますゆえ、気になる点などはコメントにてお気軽にご相談下さい。