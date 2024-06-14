カシミヤ100% マフラー ストライプ

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商品詳細
撮影に使用した為アウトレットで出品します。汚れなどはありません。30cm×180cm(フリンジ8cm×2含む)主張しすぎない柄が特徴のカシミヤ100％のビッグストライプマフラーです。肌寒い日の首元にカシミヤ100％のマフラーで防寒＆お肌にも優しい天然繊維です！！色々なコーディネートのポイントにカシミヤを取り入れる事により全体のイメージアップにつながります。製品もきっちり目を詰めて織り込まれていますので防寒対策も完璧。かつオシャレ度アップに！！カジュアルコーデ・フォーマルなどさまざまなシーンで使える万能な商品です。生産国MADEINCHINA（内モンゴル自治区）※アウトレット商品のため返品交換出来かねます。※アウトレット商品のため値下げはお断りいたします。
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