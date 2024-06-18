【新世紀エヴァンゲリオン】\u0026【石ノ森章太郎】コラボTシャツ

『新世紀エヴァンゲリオン』とアニメ・漫画界の巨匠でサイボーグ００９や仮面ライダーの生みの親である『石ノ森章太郎』のコラボTシャツになります。タグ付きで完全未使用品です。イベントでの販売品になります。購入してから年数は経ってますが、状態はかなり良くて美品だと思います。写真ではシワに見えますが、綺麗に折りたたんで保管していたので折っていた跡になります。出品されているのが見たことがないので非常にレアだと思います。エヴァンゲリオン及び石ノ森章太郎ファンの方にぜひいかがでしょうか。写真4の購入時の袋とイベントのしおり？券？を同封します。美品ではありますが、素人保管になりますので汚れやほつれなどの見落としがある可能性もございます。ご理解の上購入検討お願いします。神経質な方や敏感な方はご遠慮下さい。サイズ：Ｍカラー：ブラックTシャツトップス新世紀エヴァンゲリオン石ノ森章太郎仮面ライダーサイボーグ009ドラゴンボール少年ジャンプ遊戯王ヒロアカ僕のヒーローアカデミアポケモンカードスパイファミリージョジョの奇妙な冒険ナルト呪術廻戦エヴァエヴァンゲリオンアスカシンジカヲルレイマリ綾波初号機弐号機零号機人造人間キカイダーロボットアニメガンダム漫画アニメ希少プレミア推しの子ぼっちざろっく！ちいかわ呪術廻戦ワンピースぼざろ天気の子君の名はアニメラノベ漫画美少女ウマ娘ラブライブサンシャインスーパースタースクールアイドル同好会ウマ娘ToLOVEる ダークネスソードアート・オンラインマギレコ五等分の花嫁リゼロRe:ゼロから始める異世界生活バンドリカノジョも彼女冴えカノ冴えない彼女の育てかたからかい上手の高木さん俺ガイルやはり俺の青春ラブコメはまちがっているおさまけ幼なじみが絶対負けないラブコメ青ブタとある魔術の禁書目録とある科学の超電磁砲ダンまちかのかり彼女お借りします東卍東リベ東京リベンジャーズ夏目友人帳SAOソードアート・オンラインかぐや様は告らせたい銀魂ごちうさご注文はうさぎですか探偵はもう死んでいるフィギュア一番くじが好きな方におすすめ！



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