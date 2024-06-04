セール【完全未開封】スピッツ summer 2001 Tシャツ

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セーール！！大幅お値下げ中！早い者勝ちです！スピッツsummer2001Tシャツサイズ S***完全未開封です!!******約22年前の超超レア品です***ラベンダーカラーがめっちゃカワイイですよね(^-^)今まで大切に保管しておりました。GETし損ねた方もぜひ♪コレクションされる方にもオススメです。もちろん普段使いにしても可愛く着ていただけるTシャツですよね♪※未開封ですが長期自宅保管ご了承頂ける方のみお願い致します。#スピッツTシャツ#スピッツ#スピッツグッズ#spitz#未使用#未開封