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d28 長財布 新品 メンズ レディース 丈夫 レザー ブラック 未使用 大容量
商品番号 P56865359866
商品名

d28 長財布 新品 メンズ レディース 丈夫 レザー ブラック 未使用 大容量
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ブラックサイズ:幅200mm×奥行20mm×高さ105mm素材:イタリアンカーボンレザー（牛革）　内側マイクロファイバー仕様：札入れ×２　小銭入れ×１　カードポケット×１２　フリーポケット×２◎即購入OK　　◎送料無料　　◎新品未使用　　◎値引き交渉OK本物志向の大人のイタリアンカーボンレザー財布。光沢が持つまた別の表情をあらわすカーボンの質感。カーボンレザーとは、耐摩耗性、耐熱性、耐光性に優れた素材です。物質がもつ幾何学的なパターンに光が出会うことで生まれる魅惑の化学反応。ハイセンスに手元を彩る。大量のカードはもちろん、なんとスマートフォンまで収納可能です。札入れ×２　小銭入れ×１　カードポケット×１２　フリーポケット×２と、ラウンドファスナー長財布ならではの大容量。収納スペースは全部で15、iPhoneなどの4.7インチほどのスマートフォンならそれもIN。これひとつで外出もできてしまう驚くべき収納力です。パーツはひとつひとつアイテムと相性のいいものを。もちろん品質はこだわりぬいたものを採用。開閉はスムーズでストレスなし。詰まってイライラすることもなし。コントラストでおしゃれを遊ぶ。スマートかつ機能的なラウンドファスナーウォレットになります。選び抜かれた本物を貴方の元へ。最後までご覧いただきありがとうございます。他にもカードケース、キーケース、コインケース（小銭入れ）、名刺入れ、バッグ（かばん）などの出品がございますので、よろしければ#miyatti0328からご覧くださいませ。カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革男女兼用ラウンドファスナー撥水性
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate803548.html
http://narcologia.ru/goods/composite985254.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic224637.html

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