d28 長財布 新品 メンズ レディース 丈夫 レザー ブラック 未使用 大容量

カラー：ブラックサイズ:幅200mm×奥行20mm×高さ105mm素材:イタリアンカーボンレザー（牛革） 内側マイクロファイバー仕様：札入れ×２ 小銭入れ×１ カードポケット×１２ フリーポケット×２◎即購入OK ◎送料無料 ◎新品未使用 ◎値引き交渉OK本物志向の大人のイタリアンカーボンレザー財布。光沢が持つまた別の表情をあらわすカーボンの質感。カーボンレザーとは、耐摩耗性、耐熱性、耐光性に優れた素材です。物質がもつ幾何学的なパターンに光が出会うことで生まれる魅惑の化学反応。ハイセンスに手元を彩る。大量のカードはもちろん、なんとスマートフォンまで収納可能です。札入れ×２ 小銭入れ×１ カードポケット×１２ フリーポケット×２と、ラウンドファスナー長財布ならではの大容量。収納スペースは全部で15、iPhoneなどの4.7インチほどのスマートフォンならそれもIN。これひとつで外出もできてしまう驚くべき収納力です。パーツはひとつひとつアイテムと相性のいいものを。もちろん品質はこだわりぬいたものを採用。開閉はスムーズでストレスなし。詰まってイライラすることもなし。コントラストでおしゃれを遊ぶ。スマートかつ機能的なラウンドファスナーウォレットになります。選び抜かれた本物を貴方の元へ。最後までご覧いただきありがとうございます。他にもカードケース、キーケース、コインケース（小銭入れ）、名刺入れ、バッグ（かばん）などの出品がございますので、よろしければ#miyatti0328からご覧くださいませ。カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革男女兼用ラウンドファスナー撥水性



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