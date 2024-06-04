安室奈美恵　space of hippop 告知ポスター

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商品詳細
ポスターファイルに入れ日陰保管ピン跡はありません。B2サイズ丸めて発送しますファイルのまま検品しているので裏面の状態は分かりかねます。稀に店舗側のメモ等もあったり テープ跡に気付かずにファイリングしているので裏面も気になる方はご購入前にコメントからお問合せください。ポスター同梱割引します#安室ちゃんポスター一覧こちら
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