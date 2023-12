Barbour International original 40

※こちらのアイテムはお値下げできません。**サイズ**:40**カラー**:ブラック**素材**:8ozオイルドコットン**サイズ詳細**:着丈:76.5cm身幅:58cm肩幅:48cm袖丈63cm**商品説明**:2017年12月にバブアー渋谷店で購入したものです。バイクに乗る際のライディングジャケットとして使用していました。普通の服よりは苛酷な環境で使用していましたのでボタンやパッチにサビ、汚れが見られます。ブラッシング等でできる限り落としましたが、飛んできた虫が潰れた跡が残っているかもしれません。丈夫な生地なので着用には問題ありませんが、上記のようなダメージ等あります。新品時よりオイルは抜けています。スリムフィットではありません。発送前に丁寧にブラッシングしますが、生地の特性上、ホコリ等を完全に除去するのが難しく、ホコリが多少付着すると思われます。以上の点にご理解いただける方のご購入をお願いします。綺麗な状態をお望みの方はご購入をお控えください。



