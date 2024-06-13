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NIKE ナイキ　ダンクハイ　パンダ
商品番号 Y95944505992
商品名

NIKE ナイキ　ダンクハイ　パンダ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,035 円
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商品詳細

即購入⭕️値引き❌即日発送！！パンダのハイカットになります。ウィメンズモデルのため、通常のパンダと違い、赤いNikeのマークがあるのが特徴です。箱、付属品なしです。ご了承ください使用感はありますがまだまだ綺麗で履ける状態です。ZOZOTOWNにて購入しました。
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