イオッセリアーニ　8連リング　シルバー

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商品詳細
材質...シルバーイオッセリアーニ IossellianiCLASSICCOLLECTIONAlba8連リングシルバー925H.P.FRANCEで購入。定価:¥58,300(税込)サイズ 約20号 (メンズサイズ)
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