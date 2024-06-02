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ヴィヴィアンウエストウッド ピアス エンボスドロゴスタッド　シルバー×ゴールド
商品番号 X64823401170
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド ピアス エンボスドロゴスタッド　シルバー×ゴールド
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー/ゴールドviviennewestwoodのロゴピアスです。数回使用しましたが、現在使用していないため出品します。少々の細かい傷などはありますが、気にならない程度かと思います。箱はございません。見えにくいところなどあればコメントいただければと思います。よろしくお願いします！
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