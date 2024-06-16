ケンゾー　セットアップ　ダブル　スーツ　カーキ　チェック　ウール　メンズ　2

ご覧いただきありがとうございます。·メーカーケンゾー·サイズ2ジャケット着丈 70センチ袖丈 59センチ肩幅 47センチ身幅 50センチパンツウエスト幅 38センチヒップ幅 48センチ股上 30センチ股下 72センチ状態クリーニング済み商品になり、きれいな状態でまだまだ使用できるものになります。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。



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