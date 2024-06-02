トラッカーウォレット　サドルレザー　バイカーズウォレット　レザーウォレット

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
表面は、3mm厚のサドルレザー内側は、使い易いように、薄い革を使用しています。非常に肉厚で、サイズの割にズッシリ感があります。また、写真の様に、収納箇所は、多数設けてます。見にくい写真で、申し訳ございません。縫い始めや力の掛かる場所は、2度縫いをしてます。ファスナーは、日本製YKK製を使用しています。サイズは、手の平サイズで、ジーンズやスーツのポケットにスッポリ収まるコンパクトなサイズです。ナチュラルサドルレザーを使用してますので、写真の様に、エイジング、経過変化が楽しめます。レザークラフト歴20年以上ありますが、本職ではありません。その分、お値段は低めに設定されていただいてます。よろしくお願いします。写真の小銭入れは、商品ではございません。革が日焼けしないように、暗所で保管してます。
http://narcologia.ru/goods/reboot902136.html
http://narcologia.ru/goods/perforce947765.html
http://narcologia.ru/goods/reboot276736.html
トラッカーウォレット サドルレザー 沸騰ブラドン www.acr-concept.com
革財布・革製品のビーズ屋｜サドルウォレット Iタイプ
BURNY 牛ヌメ革製 ロングトラッカーウォレット RTW1B 黒 ブラック 本革 ...
栃木レザー/バイカーズウォレット/ライダースウォレット/レザー ...
トラッカーウォレット TRUCKER WALLET スタンダードタイプ ( サドル ...
牛ヌメ革製バスケット柄ミニトラッカーウォレット MTW2 BURNY 本革 ...
◇ メディスン ケース 薬入れ ◇ ミニ トラッカーウォレット ◇ サドル ...
トラッカーウォレット バイカーウォレット 栃木レザー ハンドメイド ...
スライド式◇ショート トラッカーウォレット ◇ Throw サドルレザー ...
イタリア サドルレザー バイカーズウォレット 長財布 ラウン ...
ロングウォレット トラッカーズウォレット サドルレザー ナチュラル ...
トラッカーウォレットTRUCKER WALLET スタンダードタイプ ( サドル ...
お札を折らないで収納 ◇ トラッカー コンパクト ウォレット ◇ サドル ...
http://narcologia.ru/goods/reboot902136.html
http://narcologia.ru/goods/perforce947765.html
http://narcologia.ru/goods/reboot276736.html
トラッカーウォレット サドルレザー 沸騰ブラドン www.acr-concept.com
革財布・革製品のビーズ屋｜サドルウォレット Iタイプ
BURNY 牛ヌメ革製 ロングトラッカーウォレット RTW1B 黒 ブラック 本革 ...
栃木レザー/バイカーズウォレット/ライダースウォレット/レザー ...
トラッカーウォレット TRUCKER WALLET スタンダードタイプ ( サドル ...
牛ヌメ革製バスケット柄ミニトラッカーウォレット MTW2 BURNY 本革 ...
◇ メディスン ケース 薬入れ ◇ ミニ トラッカーウォレット ◇ サドル ...
トラッカーウォレット バイカーウォレット 栃木レザー ハンドメイド ...
スライド式◇ショート トラッカーウォレット ◇ Throw サドルレザー ...
イタリア サドルレザー バイカーズウォレット 長財布 ラウン ...
ロングウォレット トラッカーズウォレット サドルレザー ナチュラル ...
トラッカーウォレットTRUCKER WALLET スタンダードタイプ ( サドル ...
お札を折らないで収納 ◇ トラッカー コンパクト ウォレット ◇ サドル ...