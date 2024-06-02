トラッカーウォレット　サドルレザー　バイカーズウォレット　レザーウォレット

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表面は、3mm厚のサドルレザー内側は、使い易いように、薄い革を使用しています。非常に肉厚で、サイズの割にズッシリ感があります。また、写真の様に、収納箇所は、多数設けてます。見にくい写真で、申し訳ございません。縫い始めや力の掛かる場所は、2度縫いをしてます。ファスナーは、日本製YKK製を使用しています。サイズは、手の平サイズで、ジーンズやスーツのポケットにスッポリ収まるコンパクトなサイズです。ナチュラルサドルレザーを使用してますので、写真の様に、エイジング、経過変化が楽しめます。レザークラフト歴20年以上ありますが、本職ではありません。その分、お値段は低めに設定されていただいてます。よろしくお願いします。写真の小銭入れは、商品ではございません。革が日焼けしないように、暗所で保管してます。