KAZUYUKI KUMAGAI　スプレーダイクルーネック半袖Tシャツ　サイズ1

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柄・デザイン···その他ネック···クルーネックサイズ 1（S）ブランド KAZUYUKIKUMAGAI素材 コットン100%品番 KJ71-004シーズン 2017SS定価 税抜15000円着丈70cmバスト110cm肩幅46cm袖丈22cm素人採寸なので、多少誤差があります。ご了承ください。KAZUYUKIKUMAGAIを代表するスプレーダイバイカラーカットソーです。 薄手のものになります。日本製です。1枚で着ても、インナーとしても使えます。あくまで中古品なので、神経質な方はご遠慮下さい。質問はご購入前にお願いします。#カズユキクマガイ #KAZUYUKIKUMAGAI#アタッチメント #ATTACHMENT#スプレーダイ #Tシャツ #カットソー #白 #ホワイト #黒 #ブラック #コットン #綿 #日本製 #ドメスティックブランド #メンズ #モード #バイカラー #インナー #クルーネック