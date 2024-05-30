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KAZUYUKI KUMAGAI　スプレーダイクルーネック半袖Tシャツ　サイズ1
商品番号 W63555596762
商品名

KAZUYUKI KUMAGAI　スプレーダイクルーネック半袖Tシャツ　サイズ1
ブランド名 カズユキクマガイ
特別価格 税込 3,021 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···その他ネック···クルーネックサイズ　1（S）ブランド　KAZUYUKIKUMAGAI素材　コットン100%品番　KJ71-004シーズン　2017SS定価　税抜15000円着丈70cmバスト110cm肩幅46cm袖丈22cm素人採寸なので、多少誤差があります。ご了承ください。KAZUYUKIKUMAGAIを代表するスプレーダイバイカラーカットソーです。　薄手のものになります。日本製です。1枚で着ても、インナーとしても使えます。あくまで中古品なので、神経質な方はご遠慮下さい。質問はご購入前にお願いします。#カズユキクマガイ　#KAZUYUKIKUMAGAI#アタッチメント　#ATTACHMENT#スプレーダイ　#Tシャツ　#カットソー　　#白　#ホワイト　#黒　#ブラック　#コットン　#綿　#日本製　#ドメスティックブランド　#メンズ　#モード　#バイカラー　#インナー　#クルーネック
http://narcologia.ru/goods/reflector196664.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney303749.html
http://narcologia.ru/goods/freshman417756.html
KAZUYUKI KUMAGAI　スプレーダイクルーネック半袖Tシャツ　サイズ1
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KAZUYUKI KUMAGAI　スプレーダイクルーネック半袖Tシャツ　サイズ1
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