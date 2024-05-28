Tady\u0026King タディー\u0026キング　ネックレス　たたき　爪　ヴィンテージ

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ご覧いただきありがとうございます。レジスト原宿で購入しました正規品となります！tady\u0026king右向き左向き svフェザーGPホーン LL特大サイズ爪付きたたきサイズ:特大LL縦66mm色:シルバー ゴールド 18ksilver925巾着袋、チェーン付きですブランド:Tady\u0026Kingアイテム:たたき 爪 商品状態:使い込んでる感じが好きだったので買って以来一度も磨いていません。気になる方は購入後に磨いていただけば綺麗になると思います。状態は画像から判断して頂き、中古品にご理解のない方は購入をご遠慮願います。#イーグル#ウルフ#フェザー#コンチョ#アクセサリー#ゴローズ#アリゾナ#タディキン#アメカジ#木村拓哉#TAKAHIRO#EXILE#三代目#長瀬智也#tady＆king#ケンキクチ#鷲見太郎#ウィングロック#ゴッドサンズ#アリゾナフリーダム#キムタク#silver#フェザー#K18材質···シルバー