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日本未入荷⭐️早い者勝ち　ノースフェイス フリース ボアジャケット ブルゾン M
商品番号 J90642840060
商品名

日本未入荷⭐️早い者勝ち　ノースフェイス フリース ボアジャケット ブルゾン M
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 14,993 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪♡新作★韓国限定‼️♡新品未使用♡即購入⭕️♡早い者勝ち、ラスト1点‼️♡フォロー割アリ#パンケーキ_韓国商品一覧#パンケーキ_アパレル・スポーツ商品一覧日本未入荷。韓国にて購入。大人気★THENORTHFACEノースフェイスボアフリースジャケットの新作‼️リバーシブルで、イメージチェンジも可✨サイズ：M総丈69cm胸囲111cm肩幅49.5cm61.25cmリサイクルフリース素材と、軽量のリップストップウーブンがミックスされたリバーシブルジャケットです。両面のハンドポケットにはブラシドトリコット裏地を適用して手を温めてくれます。袖カフスと裾のストリングで冷たい風を防ぎます。#のーすふぇいす#日本未入荷#日本未発売#韓国限定#パーカー#ボアジャケット素材···ボアカラー···ホワイトジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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