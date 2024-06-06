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PUMA　プーマ スウェード クラシック キャンバス　新品未使用品　ホワイト
商品番号 D48467676391
商品名

PUMA　プーマ スウェード クラシック キャンバス　新品未使用品　ホワイト
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUMASUEDECREPECANVAS(WHITE)(プーマスウェードクラシックキャンバス)【サイズ】27.5センチ【定価】14300円1度サイズを確認しただけで新品未使用品です。値札・箱はありません。流行りのスウェードが可愛いと思いプレゼント用で買いましたが普段27.5センチの靴を履いている人には小さいみたいで履けないと言われたので出品します。サイズより小さめだと思います。新品未使用品ですが自宅で保管していたため小さな傷や汚れがある場合がございます。神経質な方はご縁下さい。サイズなどで返品はお受けできないのでご了承下さい。メインカラー...ホワイトスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエード
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