ヤマハ YAMAHA フルート 211 YFL211 Eメカ

【商品名】▶︎ヤマハYAMAHAフルート211YFL211Eメカ【状態】▶︎中古品【カラー】▶︎シルバー－－－－－－－－－－－－【商品説明】年代物のため若干の汚れありますが目立ったキズなどありません。写真にてご確認よろしくお願いいたします。あくまで中古品ですので細かいキズ汚れ等ご了承下さい。当方素人のため音出し確認などしておりませんので現状販売とさせていただきます。－－－－－－－－－－－－万が一説明欄に間違いがあった場合写真優先でお願いいたします！ジャンク品、現状販売に関しましては全ての動作に関する保証は出来ません。



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