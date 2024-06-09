【大人気ブランド】プラダ　長財布　三角プレート　ラウンドファスナー

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ご覧頂きありがとうございます！商品名:プラダ 長財布 ラウンドジップブランド•メーカー:PRADAカラー:ブラック系✨️アイテムの特徴✨️大人気ブランド、プラダのラウンドジップ長財布黒に三角プレートとシンプルでカッコいいお財布です✨️↓↓その他の商品はこちら↓↓#Maiのねこねこshop☆#Maiのねこねこshop☆バックおまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください!他にも魅力的な古着をご用意いております^^【状態】中古。使用感あり。写真10のように小銭入れの部分に穴があいています。※素人検品の為キズや汚れ等の見落としがある場合がありますがご理解下さい。[サイズ]タテ:約10cmヨコ:約18cmマチ:約1cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について▪︎出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。▪︎素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。▪︎記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。■返品、交換について中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。10-23-km