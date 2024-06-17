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ナイキ エアフォース1 ミッド ホワイト
商品番号 P54452180595
商品名

ナイキ エアフォース1 ミッド ホワイト
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,204 円
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商品詳細

エアフォース1のミッドカットになります。商品名:AirForce1MID'07品番:315123111サイズ:28.0cm色:ホワイト着用回数は多いですが、ソールの減りもなくまだまだ使えます。神経質な方、気になさる方はご購入はご遠慮ください。よろしくお願いします！#NIKE#AirForce#AirForce1Midメインカラー···ホワイトモデル/シリーズ···AIRFORCEモデル/商品名···AIRFORCE1Mid
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