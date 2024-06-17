REPRODUCTION OF FOUND イタリアントレーナー　グレー

カラー:グレーサイズ:43(28.0cm)屋外で数回着用しました。そのためソールは若干汚れがありますが、その他劣化などは見られません。この商品について【/REPRODUCTIONOFFOUNDリプロダクションオブファウンド】2016S/Sより始動したスニーカーブランド。『見つけ出す:FOUND、再現する:REPRODUCTION』をコンセプトに、時代を超えた本格派ミリタリーシューズを中心に展開。1950~90年代にかけて実際に軍用トレーニングシューズを生産していたファクトリーで、1つ1つハンドメイドで仕上げられています。【イタリアンミリタリートレーナー】90年代のイタリア軍でトレーニングシューズとして正式採用されたシューズをベースにアレンジしたモデルです。珍しいセンターエラスティック仕様のユニークなスリッポンモデルです。【軽量ながらも優れた耐久性と耐水性】アッパーには500デニールのコーデュラナイロンを使用。生地表面にはデュポン社のテフロン加工を施し、高い撥水性と防汚性も兼ね備えています。【軍用トレーニングシューズならではの機能性】ラバー製のアウトーソールは深く刻まれた波型のグリップパターンを持ち、抜群のグリップ力を持ち、ラバーソール由来のクッション性と屈曲性にも優れています。商品紹介1990年代にかけてイタリア軍でトレーニングシューズとして採用されていたスニーカー『イタリアントレーナー』それをベースに軍用シューズを生産していたファクトリーに依頼し、現代的に再現しています。軍用シューズでスリッポン、センターエラスティックという珍しいデザインが未力的な1足。使用している500デニールのコーデュラナイロンは記事の重量に対しての耐久性が高く、耐水性にも優れます。生地表面にはデュポン社のテフロン加工を施しており、これにより撥水性と防汚性を確保します。ソールで使用しているラバーは、天然ラバーの割合が高く耐久性に優れます。クッション性のあるEVAインソールを使用。メインカラー···グレーメインカラー···グレー特徴/機能/素材···スリッポン



REPRODUCTION OF FOUND (リプロダクションオブファウンド)ジャーマン ...



REPRODUCTION OF FOUND リプロダクションオブファウンド ジャーマン ...



REPRODUCTION OF FOUND リプロダクション オブ ファウンド フレンチミリタリートレーナー FRENCH MILITARY TRAINER メ



REPRODUCTION OF FOUND(リプロダクションオブファウンド) / GERMAN MILITARY TRAINER



REPRODUCTION OF FOUND (リプロダクション オブ ファウンド) GERMAN MILITARY TRAINER ジャーマントレーナー 4700S スニーカー スケートライン



【残りわずか】German Military Trainer(ジャーマントレーナー) - EU37 / 23.5cm



REPRODUCTION OF FOUND リプロダクションオブファウンド スニーカー フレンチトレーナー メンズ レディース



5 news : Reproduction of Found リプロダクション オブ ファウンド ...



【送料無料】【REPRODUCTION OF FOUND/リプロダクション オブ ファウンド】フレンチミリタリートレーナー◆11784



イタリアンミリタリートレーナー/ローカットスニーカー/44/グレー/キャンバス



【SALE】REPRODUCTION OF FOUND(リプロダクションオブファウンド) BRITISH MILITARY TRAINER-COLDBECK ONLINE



REPRODUCTION OF FOUND リプロダクションオブファウンド スニーカー ブリティッシュトレーナー イギリス軍 メンズ



【送料無料】【REPRODUCTION OF FOUND/リプロダクション オブ ファウンド】ジャーマンミリタリートレーナー◆11690



REPRODUCTION OF FOUND - 【残りわずか】German Military Trainer ...



REPRODUCTION OF FOUND リプロダクション オブ ファウンド ジャーマン ミリタリー トレーナー シューズ GERMAN MILITARY TRAINER SHOES 1700L 【送料無料】