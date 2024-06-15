トラッカーウォレット バスケット打刻

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カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革トラッカーは50年代アメリカの長距離トラック運転手が伝票など入れたものがトラッカーウォレットのはじまり。現代ではアメカジ、ビンテージ古着などのマストアイテム。バイカーだけでなくストリートユースも考慮、バスケット打刻 紙幣は折らずに全て入ります。革は国内加工のヌメ革を使用 ビンテージテイストウォレット色黒サイズ約18.5×9.5cm厚さ約1.5cm札入れ1ヶ所小銭入れ1ヶ所カード1ヶ所ジッパーは1930年代アメリカに実在した歴史あるブランドWALDESを朝日ファスナーが国産ビンテージファスナーとして現代に復刻、テープは黒 アンティークゴールドの引き手にWALDESの刻印がビンテージテイストを醸し出す ネオビンテージジッパー。バスケット打刻素材牛革(ヌメ革)日本国内鞣し加工ジッパーWALDESボタン真鍮真鍮小判型チェーン脱着式evilbeatleaters#メンズ長財布#トラッカーウォレット#ビンテージ#ハーレーダビッドソン#ハーレー#カフェレーサー#50s#60s#70s#古着#ストリート#アメカジ#トラッカー#ボバー#ロッカーズ#sr400#トライアンフ#w650#チョッパー#アメリカン#ヨーロピアン#バイク#バイカーズカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革