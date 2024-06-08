BALENCIAGAチョーカーネックレス

【ブランド】BALENCIAGA（バレンシアガ）【品名】チョーカーネックレスシルバーチェーンツイスト#dg2302【対象】メンズ【表記サイズ】S【実寸】全長：38.5センチ幅：16.5ミリ総重量：217.5グラム【素材表記】表記無し【原産国】表記無し【カラー】シルバー【商品状態】若干の使用感有り全体的にキズ有り重量感もしっかりあり存在感がとてもいいです。箱が見つからず、、ご了承ください偽物ではございません。



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