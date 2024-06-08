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BALENCIAGAチョーカーネックレス
商品番号 Q78064154144
商品名

BALENCIAGAチョーカーネックレス
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】BALENCIAGA（バレンシアガ）【品名】チョーカーネックレスシルバーチェーンツイスト#dg2302【対象】メンズ【表記サイズ】S【実寸】全長：38.5センチ幅：16.5ミリ総重量：217.5グラム【素材表記】表記無し【原産国】表記無し【カラー】シルバー【商品状態】若干の使用感有り全体的にキズ有り重量感もしっかりあり存在感がとてもいいです。箱が見つからず、、ご了承ください偽物ではございません。
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