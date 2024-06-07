KnightA 騎士A 2023 Summer しゆん サイン入 缶バッチ

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商品詳細
KnightA騎士A2023Summerしゆんサイン入缶バッチ発送の際はOPP袋＋プチプチ梱包させて頂きます。同じ方が複数御購入して頂いた場合御一緒に発送させて頂きますので、御了承下さい。※他でも出品等させて頂いております為、同時期に御購入された場合は先に御購入して頂いた方を御優先させて頂きますので、お断りさせて頂く場合が御座いますが、御了承下さい。※一度人の手に渡っております為、神経質な方は御購入をお控え下さい。初期キズは御了承下さい。#KnightA#騎士A#ゆきむら。#殿#ばぁう#しゆん#そうま#てるとくん#まひとくん
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