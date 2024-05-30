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【最終値下げ】コーチ　メンズ　レディース　財布
商品番号 G65027743780
商品名

【最終値下げ】コーチ　メンズ　レディース　財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチの財布です。レディース、メンズともに使えるデザインかと思います。色はネイビー。サイズも縦横10センチ程度の一般的なサイズです。2019年頃アメリカのコーチのアウトレットにて購入。あまり使っていないので型崩れもなく、とても綺麗な状態です。状態は非常にいいと思いますが、中古品ということをご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。
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