【最終値下げ】コーチ　メンズ　レディース　財布

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コーチの財布です。レディース、メンズともに使えるデザインかと思います。色はネイビー。サイズも縦横10センチ程度の一般的なサイズです。2019年頃アメリカのコーチのアウトレットにて購入。あまり使っていないので型崩れもなく、とても綺麗な状態です。状態は非常にいいと思いますが、中古品ということをご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。