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ジャスティンデイビス　JustinDavis
商品番号 Q61138416854
商品名

ジャスティンデイビス　JustinDavis
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネックレスとトップのセットおそらく初期の方の作品です。18〜20年前に購入して当時使用しておりました。記憶が定かではないですが当時、両方合わせて13万くらいだったと思います。その後はコレクションとしてジュエリー箱にて保管しておりました。たまにJustinDavisの商品チェックしておりますがこちらのトップは今まで２回ほどしかお目にかかった事はありません。商品の状態は写真にてご確認ください。売れなければ、これからもコレクションとして大事にします。ご興味ある方はどうぞ★値引きは致しません。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/calling28550.html
http://narcologia.ru/goods/approximate597520.html
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