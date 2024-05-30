ジャスティンデイビス　JustinDavis

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商品詳細
ネックレスとトップのセットおそらく初期の方の作品です。18〜20年前に購入して当時使用しておりました。記憶が定かではないですが当時、両方合わせて13万くらいだったと思います。その後はコレクションとしてジュエリー箱にて保管しておりました。たまにJustinDavisの商品チェックしておりますがこちらのトップは今まで２回ほどしかお目にかかった事はありません。商品の状態は写真にてご確認ください。売れなければ、これからもコレクションとして大事にします。ご興味ある方はどうぞ★値引きは致しません。材質···シルバー
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