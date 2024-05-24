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18k ネックレス　イエローゴールド　ジュエリーツツミ
商品番号 W73539441944
商品名

18k ネックレス　イエローゴールド　ジュエリーツツミ
ブランド名 ジュエリーツツミ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18kネックレス　イエローゴールド　ジュエリーツツミ48cmモデルは男性ですが、細身なので女性でもお使いいただけます。おまけでファイアオパールのルースペリドトルースハート型ブルートパーズルースハート型おつけいたします^_^興味ある方に！#18kネックレス#ジュエリーツツミ
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