18k ネックレス　イエローゴールド　ジュエリーツツミ

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商品詳細
18kネックレス イエローゴールド ジュエリーツツミ48cmモデルは男性ですが、細身なので女性でもお使いいただけます。おまけでファイアオパールのルースペリドトルースハート型ブルートパーズルースハート型おつけいたします^_^興味ある方に！#18kネックレス#ジュエリーツツミ
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