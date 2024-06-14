週末値下げ★送料込☆NEWERA☆ホワイトソックス　1/4

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商品詳細
送料込☆NEWERA☆ホワイトソックス 1/4・サイズ 1/4(57.7cm)シールなし見た感じ目立った汚れはありませんが本体の色が白っぽいので細かなものはあるかもしれません。※大幅な値下げは受け付けていませんが、値下げ希望の場合は希望額を提示のうえ、コメント欄にてお願いいたします。取り置きはしてません。
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