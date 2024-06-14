10金 K10 ネックレス 金 ゴールド チェーン イエローゴールド

シンプルな10金(K10)のイエローゴールドのチェーン(ネックレス)になります。K10(10金)の刻印入りです♪全て素材は10金になります♪(メッキ製ではございませんのでご安心ください☆正真正銘の10金製になります☆)光沢もあり凄い綺麗です！長さは45cmになります(定番の人気サイズです）商品の状態は新品未使用になります。100％10金本物ですのでご安心下さい。安心で高品質の日本製です♪『原価に近い価格で一般相場の半分以下の価格でお譲りします！』【今現在、金相場は歴史的な高騰をみせております！】細身でシンプルですので男性、女性ともにオススメです♪チェーン単品着用から、トップなど通しても合わせやすいです。ギフトなどにもおすすめです♪メルカリ内でも10金チェーン(ネックレス)でこのシンプルなデザインでこの低価格はなかなか出品も無いと思います♪お見逃しなくお願いします♪イエローゴールドは日々価格高騰してますが、非常に御安くお譲り致します♪#10金#K10#ゴールド#イエローゴールド#金#ネックレス#チェーン#チェーンネックレス#ネックレスチェーン#アクセサリー#ジュエリー#新品#新品未使用



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