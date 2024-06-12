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極美品✨ジュンハシモト EASY DOUBLE JACKET スーツ 2\u00263
商品番号 F89890655195
商品名

極美品✨ジュンハシモト EASY DOUBLE JACKET スーツ 2\u00263
ブランド名 ジュンハシモト
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。出来る限りの迅速なお取引を心掛けさせて頂きますので、是非ご検討下さいませ。プロフィールの確認をよろしくお願いします。《購入先について》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品真贋鑑定済商品となりますので、ご安心くださいませ。《サイズについて》【ジャケット】サイズ2　（S〜M相当）着丈　67cm肩幅　40cm身幅　44cm袖丈　59.5cm【パンツ】サイズ3　（M〜L相当） ウエスト　84cmヒップ　104cm股上　28.5cm股下　71cm総丈　99.5cm渡り幅　34cm裾幅　16.5cm平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さいませ)着画はお断りしております。■仕様■肩パッドあり背抜きセンターベントダブルスーツ2ボタン1タック裾シングル■カラー■ネイビー系■素材■画像参照《状態について》目立つ汚れ使用感の感じられない、綺麗な状態かと思います。素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。《配送について》簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。都合により遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/seamless285229.html
http://narcologia.ru/goods/message560227.html
http://narcologia.ru/goods/capitation229808.html
Junhashimoto (ジュンハシモト) EASY DOUBLE JACKET ブラック サイズ:SIZE4
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