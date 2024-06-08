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バラクータ G9 ビームス別注 サイズ38
商品番号 F94131926237
商品名

バラクータ G9 ビームス別注 サイズ38
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラクータBaracutaビームスBeamsサイズ38直営店で1-2年前に購入しました。3-4回程度の着用ですので、状態は良いかとは思います。とはいえ中古品なのでご理解のある方のみお願いします。色:midnight(ネイビー)英国製クラシックフィットサイトからサイズ情報を拝借してます。38着丈68.5／身幅58.5／ゆき87素材···コットンカラー···ブルージップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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