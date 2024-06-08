バラクータ G9 ビームス別注 サイズ38

バラクータBaracutaビームスBeamsサイズ38直営店で1-2年前に購入しました。3-4回程度の着用ですので、状態は良いかとは思います。とはいえ中古品なのでご理解のある方のみお願いします。色:midnight(ネイビー)英国製クラシックフィットサイトからサイズ情報を拝借してます。38着丈68.5／身幅58.5／ゆき87素材···コットンカラー···ブルージップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし



BARACUTA 別注 G9｜ビームス プラス 原宿｜BEAMS



BEAMS PLUS（ビームス プラス）BARACUTA × BEAMS PLUS / 別注 G9 ...



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BARACUTA × BEAMS PLUS / 別注 G9 Classic Model



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BEAMS PLUS別注 BARACUTA G9。待望の新色です！｜BEAMS PLUS（ビームス ...



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BARACUTA（バラクータ）＞別注G９新色の登場です。｜ビームス 神戸｜BEAMS